Romano: 'Szczesny all'Al Nassr, ultimi dettagli'

L'offerta dell'Al-Nassr

Nella giornata di ierier il portiere polacco e l'operazione potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Queste le novità riportate da Fabrizio Romano.Il trasferimento di Wojciech Szczesny all'Al Nassr, avanza verso le fasi finali. Contratto biennale quasi concordato, ultimi dettagli da chiarire e poi il via libera atteso a breve. La Juve è destinata a ricevere circa 5 milioni di euro e risparmierà il suo stipendio.La volontà di Szczesny era quella di rimanere alla Juventus fino alla scadenza del contratto nel 2025 ma con l'arrivo di Michele Di Gregorio (per cui manca solo la firma e l'annuncio) sono cambiati gli scenari. L'offerta dell'Al-Nassr per il polacco prevede un biennale da circa 19 milioni a stagione.