Miretti Juve, cosa cambia con l’infortunio

Sfortuna e nient’altro. Presumibilmente, un normale contrasto di gioco durante l’allenamento: Fabione esce malconcio e il responso del JMedical non lascia dubbi . C’è frattura, al terzo cuneiforme del piede destro. Tra due settimane nuovi esami, bisognerà capire come procede il processo di calcificazione dell’osso e solo dopo che questa sarà completata, ci sarà il lavoro di riatletizzazione. Nulla per cui stracciarsi le vesti, ma il contrattempo non è banale per la, soprattutto a questo punto.Fabio Miretti, molto probabilmente, non ci sarà al via del campionato fissato per il 19 agosto, all’Allianz Stadium contro il Como. La Juventus perde un’opzione per la linea a due di centrocampo ma, soprattutto, una pedina molto importante nella linea di trequarti, lì al centro, dove Thiago Motta l’ha schierato nella prima amichevole contro il Norimberga.Slot che, nei piani di Madama, dovrà vedere Teuncome primo interprete. L’obiettivo di questo mercato estivo , il nome in cima ai piani di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Con le cessioni di Huijsen e Soulè, la Juventus ha messo da parte un tesoretto che servirà per chiudere Todibo e tentare un nuovo assalto per l’olandese. L’Atalanta, da parte sua, si barrica dietro la richiesta di 60 milioni di euro e sembra non vacillare. Insomma, la trattativa va avanti ma l’impressione è che l’infortunio di Miretti possa far accelerare la Juventus. Nel frattempo, si scalda il giovaneche nelle prime partite della stagione potrebbe essere aggregato alla prima squadra e, perché no, sfruttare l’occasione per conquistare un posto fisso.