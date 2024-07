Esami tra 15 giorni



I possibili tempi di recupero

Un infortunio inatteso per FabioA seguito di unal piede destro, il calciatore è stato sottoposto questa mattina, 29 luglio, a una serie di esami strumentali presso il J|Medical, il centro medico ufficiale del club bianconero. Gli esami hanno rilevato una frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro.Miretti sarà sottoposto a nuovi esami traper valutare l'evoluzione della frattura e stabilire i successivi passi del percorso di recupero. Questo periodo di riposo e monitoraggio è cruciale per garantire una guarigione completa e prevenire ulteriori danni.L'infortunio di Miretti rappresenta una sfida per la Juventus, che conta molto sul giovane talento per la prossima stagione. La speranza è che il giocatore possa tornare in campo il prima possibile, ma la priorità assoluta è la sua salute e il completo recupero dall'infortunio. Sui tempi non è possibile sbilanciarsi oggi, la sensazione è





