Juventus, la difesa torna a dominare: nessun tiro in porta subìto contro il Brugge

Il pareggio di ieri sera contro il- l'ennesimo di questa stagione, tra campionato e Champions League - ha restituito l'immagine di unadeludente sotto tanti punti di vista, capace di disilludere subito i propri tifosi dopo due prestazioni, quelle contro Atalanta e Milan, che invece avevano decisamente convinto. Se c'è un aspetto che però può essere preso come base di (ri)partenza e che fa ben sperare, a maggior ragione ora che è ancora aperto il calciomercato con la possibilità di portare alla Continassa nuovi rinforzi, è la prova della difesa, al secondo clean sheet consecutivo dopo quello dell'Allianz Stadium contro i rossoneri.

I dati sulla difesa della Juventus dopo il Brugge

Due dati su tutti parlano chiaro, per quanto riguarda il match di ieri: la Juventus ha chiuso un incontro di Champions Leagueper la prima volta dal 1° ottobre 2019, contro il Bayer Leverkusen; inoltre ha pareggiato 0-0 due delle ultime tre gare in competizioni europee, tante quante nelle precedenti 74. Dati che di certo non nascono per caso: la coppia di centrali formata daè una garanzia assoluta, grazie a un affiatamento non scontato che deriva da una buona conoscenza reciproca.Entrambi, in sostanza, sanno di poter contare l'uno sull'altro, anche nei momenti di difficoltà, così come il resto della squadra è certa di avere le spalle coperte con loro. Che a volte si concedono anche di osare qualcosa in più, non sempre riuscendo nel loro intento ma dimostrando comunque un coraggio e un'intraprendenza apprezzabili. E tutto ciò non può che essere una buona notizia, per una squadra che sotto la guida di Thiago Motta ha dato prova di funzionare solo nel momento in cui ha avuto una base difensiva molto solida. La prova del nove potrebbe arrivare sabato, direttamente allo stadio Maradona.