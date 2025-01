Brugge-Juventus 0-0, le PAGELLE dei bianconeri: occasione persa. Se la divora Nico, ma si continuerà a ignorare Koopmeiners?

AFP via Getty Images

Finisce 0-0. Ancora un pareggio, stavolta in Champions, in una delle peggiori partite europee dellain questa prima fase della competizione. Peggio di così, sicuramente, soltanto in casa con lo Stoccarda. Il Brugge non meritava di più, ma neanche di meno: ha avuto le sue occasioni, alcune ghiotte. Una enorme è capitata invece sul destro di Nico Gonzalez, che non ha avuto la lucidità di metterla dentro. E' l'immagine di un'intera annata, che sembrava sterzata dopo il successo sul Milan. Forse dobbiamo ricrederci. Forse.