La risposta (sottovalutata) su Cambiaso e il rendimento di Koopmeiners: 'dentro' la conferenza di Thiago Motta VIDEO

"Ora non si sente al 100% e ha preferito prendersi un po' di tempo per poter curare del tutto il suo fastidio alla caviglia". È in quel "non si sente" - parola di in conferenza stampa - che potrebbe celarsi tanto del prossimo futuro di, ufficialmente indisponibile per il match di domani trae Benfica per via del problema alla caviglia che si sta trascinando da tempo, ma pure in attesa che il Manchester City faccia la propria (eventuale) offerta ai bianconeri per provare a ingaggiarlo negli ultimi giorni di questo mercato di gennaio.La situazione dell'esterno classe 2000 è solo uno dei tanti temi che sono stati affrontati dal tecnico italo-brasiliano in vista dell'ultima importante sfida della prima fase di Champions League: dalle possibili scelte di formazione al rendimento di, tutte le ultime notizie e le sensazioni alla vigilia del match nel video qui sotto a cura di Cristiano Corbo, nostro inviato all'Allianz Stadium.