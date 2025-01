Thiago Motta: 'Cambiaso out, non si sente al 100%. Koopmeiners? Non puntiamo il dito. Ringrazio Danilo, gli auguro il meglio'

AFP via Getty Images



Thiago Motta in conferenza alla vigilia di Juventus-Benfica

torna a parlare in conferenza stampa, stavolta alla vigilia della partita di Champions League contro il. Il tecnico affronterà tutti i temi legati al momento particolarissimo della Juventus, in primis quelli di mercato, ma anche la possibilità di avanzare ai playoff della competizione. Tanto dipenderà infatti anche dal piazzamento finale dei bianconeri, sia per l'avversario che affronterà, sia per un discorso naturalmente economico."Servirà una partita di altissimo livello contro una squadra di alto livello, un grande club come il Benfica. Noi dobbiamo essere pronti, fare il massimo per superare l'avversario e avere la vittoria finale".

"No, domani non ci sarà. Lo sapete bene: ha avuto questa situazione alla caviglia e anche lì è rientrato con il gruppo, stava partecipando cercando di aiutare la squadra, ma ora non si sente al 100% e ha preferito prendersi un po' di tempo e poter curare del tutto il suo fastidio alla caviglia"."E' l'obiettivo di domani, fare una grande partita, per la vittoria. Non ci piace perdere e veniamo da una sconfitta, dopo un ko una grande squadra come la nostra e le esigenze che abbiamo, è dimenticar e recuperare per la prossima. Farlo quanto prima e fare il nostro lavoro. Serve una grande prestazione per arrivare alla vittoria"."Si può ripartire da domani? L'obiettivo finale, che è la cosa più importante, è arrivare alla vittoria. Esiste il lavoro quotidiano, tutto il club e lo staff tecnico, staff generale, lavoriamo al massimo con grande impegno, solo così si può arrivare alle vittorie e siamo arrivati a poter vincere alcune gare. Le altre no e non siamo soddisfatti. La nostra esigenza è sempre arrivare alla vittoria. Le cose vanno prese così. Domani si lavora, si continua, abbiamo l'opportunità di dimostrare il livello. Se guardiamo l'ultima partita, non possiamo essere soddisfatti o contenti del risultato, ma abbiamo fatto un grande primo tempo contro una squadra che ora e negli ultimi anni sta molto bene. Vedo la squadra che sta molto bene, abbiamo una grande opportunità affrontando un grande club di dimostrare il nostro valore un'altra volta, il nostro livello, cercando sempre la vittoria"."Sta bene, domani fa parte del gruppo, vedremo se dall'inizio o a partita in corso. Come squadra abbiamo il nostro modo di giocare, non è difficile da capire, vogliamo andare in avanti, giocare bene a calcio. Vogliamo giocare con tanta qualità, mettendo in difficoltà l'avversario, poi ogni giocatore con la sua caratteristica deve dare il meglio per la squadra. Poi loro riescono a mettere a dimostrazione tutto il loro potenziale. Prima la squadra e poi l'individuale. E' lo stesso per lui come per tutti gli altri"."Con Giuntoli e Scanavino? La società è sempre stata vicina alla squadra, parliamo quotidianamente di tante cose che facciamo bene, possiamo migliorare, come farlo. Siamo sereni in un contesto in cui bisogna arrivare alle vittorie, a volte siamo stati in grado e alle altre no. Non possiamo stare soddisfatti, dobbiamo continuare a lavorare con grande impegno, con massimo impegno, per arrivare all'obiettivo finale che è la vittoria contro una grande squadra come il Benfica"."Domani potrà avere una chance di giocare, perché se lo merita anche lui. Abbiamo tanti giocatori o più giocatori a disposizione di un periodo fa, e loro si allenano molto bene, e quando giocano lo fanno nel modo giusto. Grande giocatore come altri, domani vedremo quando potrà aiutare la squadra"."Non è una pressione, è una responsabilità. Siamo in un grande club, l'esigenza è sempre quella di vincere. E' importante la partita di domani, come quella di giorni fa, di settimana prossima. In un club così non si abbassa mai il livello di esigenza. Anche negli allenamenti. Vogliamo sempre vincere. A volte facciamo un grande lavoro e vinciamo, a volte è buono ma non otteniamo la vittoria. Domani opportunità di fare una grande partita. Giocando in casa. Opportunità di fare bene contro un grande avversario, senza grandi calcoli, solo l'obiettivo finale che è la vittoria"."Napoli è stato un campo difficile per tutti, a Napoli abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un grande primo tempo, mettendo in grossa difficoltà l'avversario. E' chiaro che non sia sufficiente per la vittoria. Ci siamo abbassati, quando siamo così possiamo avere difficoltà. Ci sono momenti in cui serve ricompattarci e altri in cui dobbiamo andare avanti. Tante cose fatte bene. Ci sono cose da migliorare pensando già alla prossima partita. Concentrati e determinati per la prossima partita per arrivare alla vittoria"."Gara secca è meglio? Ripeto quanto detto. La nostra esigenza di un grande club è avere la vittoria, è la cosa più importante, per arrivare a queste vittorie ci sono tante cose da fare, il lavoro quotidiano e l'impegno massimo è la base per arrivare alle vittorie domani. Per noi tutte le partite sono importanti. Non si possono scegliere le partite, domani andremo in campo per fare una grande partita e ottenere la vittoria, poi vedremo alla fine dove saremo e come affronteremo il futuro"."Il singolo giocatore, quando si viene da una sconfitta, è chiaro che abbiamo l'abitudine di puntare il dito. Qui non si punta il dito, ha dato tantissimo fino ad oggi, continuerà a dare tantissimo, lavora sempre al massimo. Mai dato un fastidio, un infortunio, mai una lamentela. Quando abbiamo fatto belle partite con vittoria, anche lui ha fatto bene. Quando la squadra funziona, i singoli vengono fuori. Tutti possiamo migliorare, io per primo, lavoriamo ogni giorno per aumentare il livello. Contento di lui e degli altri dell'impegno. Domani abbiamo una grande opportunità, dopo una sconfitta"."Gli allenamenti fanno parte di quello che guardo per scegliere la squadra iniziale, sempre pensando alla migliore partita possibile. Sempre ripetuto: l'esigenza è arrivare a ogni partita al massimo e vincere la partita, questa è l'esigenza di una squadra come la Juventus. Dusan ha giocato tantissimo, lo ricordo, anche quando non era nelle massime condizioni pure per necessità nostra. L'ha fatto e continuerà a farlo. Perché sono sicuro che possiamo contare su di lui. In questa Champions ha fatto tanto, facendo 4 gol, e ha aiutato tanto la squadra. Fa parte del gruppo e sta bene. Se inizia o a gara in corso, aiuterà la squadra per l'obiettivo finale"."Progetti fantasiosi? Faccio un grande ringraziamento anche pubblico a Danilo per quanto dato a questa squadra, gli auguro il meglio per il futuro"."Dal Benfica? Penso che nei grandi club sei sempre in allerta, il Benfica lo è domani, ma noi lo saremo ugualmente. Un po' quanto detto nella conferenza di oggi, puoi solo pensare a vincere. E' l'unica cosa che conta. Ovviamente per arrivare a queste vittorie c'è un grande lavoro dietro, non vedo il Benfica in un momento complicato, vedo un grande allenatore e grandi giocatori, dimostrerà il potenziale per ottenere il massimo possibile. E faremo lo stesso. Non abbiamo ottenuto quello che volevamo, abbiamo digerito questa sconfitta, e ora abbiamo recuperato giocatori per essere al 100% o anche di più per affrontare domani il Benfica, fare una grande una partita"."Non abbiamo parlato di mercato con Giuntoli, si è parlato della squadra, come stanno i ragazzi, come stanno per domani. Solite cose quotidianamente. Siamo concentrati su quanto c'è da fare domani. Abbiamo una grande partita, dobbiamo fare una grande prestazione per ottenere la vittoria e vedremo cosa succederà".