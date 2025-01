Cambiaso, niente Juventus-Benfica: le sue condizioni e le ultime di mercato

. La notizia era già nell'aria nelle scorse ore, dopo l'allenamento a cui il classe 2000 non ha preso parte lavorando in autonomia in palestra, e poi è stata confermata in conferenza stampa da: "No, domani non ci sarà", le parole del tecnico. "Lo sapete bene: ha avuto questa situazione alla caviglia e anche lì è rientrato con il gruppo, stava cercando di aiutare la squadra, ma ora non è al 100% e ha preferito prendersi un po' di tempo e poter curare del tutto il suo fastidio alla caviglia".

Cosa succede con Cambiaso

Di Cambiaso, ovviamente, si sta continuando a parlare anche in chiave mercato, con ilche sembra intenzionato a presentare la prima offerta ufficiale nella giornata di giovedì. La sua situazione, insomma, non è ancora definita, per quanto la sua assenza per la gara di domani parrebbe davvero essere legata alle sue condizioni fisiche non ottimali, per via di un problema che si sta trascinando da tempo.