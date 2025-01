Juventus-Benfica, Andrea Cambiaso non si allena con la squadra: il motivo

In questi minuti è in campo la Juventus per la seduta di allenamento di rifinitura, l'ultima prima della sfida di domani sera all'Allianz Stadium, di Champions League, contro il Benfica. Ci sono i nuovi acquisti che però non saranno impiegabili, ma alla Continassa sul campo di allenamento non si vede Andrea Cambiaso che quindi è in dubbio per la sfida di Champions.



Juventus-Benfica, Andrea Cambiaso in dubbio?



Il giocatore infatti sta svolgendo una seduta di allenamento differenziato in palestra, non sul campo con i compagni. In conferenza stampa il tecnico Thiago Motta svelerà ulteriori dettagli sulle condizioni del terzino classe 2000 originario di Genova.

Andrea Cambiaso, le ultime di mercato



Cambiaso è uno dei pezzi pregiati della Juventus di Thiago Motta e questa è ormai storia nota. Sul giocatore continua ad esserci l'interesse del Manchester City che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale alla Continassa per l'acquisto del giocatore ma che potrebbe presentarla nella giornata di giovedì. Quindi attenzione a cosa potrebbe succedere. Ricordiamo sempre che la Vecchia Signora non vuole privarsi di Cambiaso a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile.









