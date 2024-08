Juventus-Como, le pagelle dei giornali

CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI.

Tre goal, tre punti, solo (o quasi) notizie positive per la prima Juventus di Thiago Motta, che inizia al meglio la sua avventura in bianconero. E' arrivato il risultato, la prestazione e soprattutto sono arrivate le risposte da parte dei giocatori. Nella vittoria per 3-0 contro il Como di Cesc Fabregas non ci sono insufficienze e questo già basta per capire l'ottima prestazione di squadra.Ad esaltarsi sono in particolare i giocatori offensivi dietroche comunque, nonostante il mancato goal - per sfortuna - viene premiato nei voti dei quotidiani sportivi. Bene anche Khephren Thuram e Manuel Locatelli. A prendersi il premio di MVP è Kenan Yildiz, autore di una prova a 360 gradi alla prima con la maglia numero 10. QUI LE NOSTRE PAGELLE.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui