Dentro la partita di Thiago Motta



Le intuizioni

Andiamo oltre le banalità. E proviamo a estrapolare i concetti di questo. Cosa ci è piaciuto, veramente? Cosa ci è sembrato, più concretamente? Thiago Motta ha dato l'idea di surfare i problemi senza dare mai la sensazione di potersi appellare agli alibi. Ha lanciatodal primo minuto, e non l'ha fatto per tenersi un cambio. Ha tenuto fuori- per tutta la partita - e l'ha fatto per dare fiducia a, che ha dimostrato di star bene a parte un po' di errori. Ha dimostrato, ecco, che è insieme alla squadra in tutto e per tutto. Che sta costruendo un gruppo ancor prima di un collettivo calcistico. E che il resto è appunto "il resto". Verrà da sé. E magari con il mercato.Thiago è statosin dall'inizio. Abbiamo imparato a osservarlo e ne stiamo cogliendo un po' di aspetti. E' molto orgoglioso della sua squadra, e si sente pure estremamente responsabile dell'andamento delle cose. Si vede da come abbraccia collaboratori, staff, gente della Juve poco prima dell'inizio della partita. Sa esattamente, quanto dipenda tutto dal suo lavoro quotidiano, e non si sottrae all'ambizione.Iniziata la partita,è un gioco di sguardi con la squadra. Richiama i centrocampisti e lavora con gli esterni. Chiede adi andare a trovare quello spazio che è necessario per lui e per il gruppo: ha bisogno di metri per scatenare le sue giocate, e il tutto viene fuori con una naturalezza estrema. Succede poi che prende palladalla sinistra, si accentra e calcia in porta: è un destro docile e preciso, ed è gol. La reazione del mister? Un sorriso sornione, dopo un'esultanza da ultras. Aveva ragione lui. E lo sta ricordando al mondo.Dopoc'è, un altro che ha avuto la benedizione di. E a chiudere i conti c'è Andrea Cambiaso, che partiva già con le sembianze del figlio perfetto di. E' già la suadai. Si può dirlo. E non è che si debba aspettare gambe migliori e partite più probanti. E' la sua Juve nel bene e nel male, negli errori in fase d'appoggio e nelle idee in costruzione. E' la sua Juve soprattutto nelle intuizioni: dicevamo di Mbangula, poi però c'è Savona per Weah, poi però c'è Cabal e non Danilo. C'è Thuram davanti alla difesa. C'è Locatelli, definito "giocatore fortissimo".E c'è la gioia, alla fine. Al primo gol esplosa con il suo staff. Al secondo è esplosa persino con qualche tifoso in zona. Un paio di 'cinque' regalati in giro, come fosse uno di tutti, e certamente uno della Juve. Inizia anche così, e pure da qui, l'era di Thiago. Un allenatore che deve superare mille test, non quello della responsabilità. Si vede da come ci tiene. Da come si sente al centro del suo progetto.