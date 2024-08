Buona. A tratti davvero buonissima. Ed è la Juventus di Thiago Motta, quella del "cantiere aperto", quella in costruzione, quella che avrebbe bisogno di parecchie cose e di altrettante soluzioni. Senza inventarsi chissà cosa, intanto i bianconeri portano a casa il primo successo: è 3-0, ed è con il Como neopromosso. Segnano- a proposito di invenzioni - e si aggiunge, già alla fine del primo tempo. Chiosa, con un mancino a giro semplicemente perfetto.Sensazioni? Positive. Naturalmente per il gioco, ma anche per la personalità dimostrata dagli stessi giocatori che sembravano non possederne. E' un altro clima: la sfida è capire quanto effettivamente durerà.