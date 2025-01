Juventus, come cambia la classifica di Champions: gli ottavi sono ancora possibili?

AFP or licensors

Come cambia la classifica della Juventus dopo lo 0-0 contro il Brugge

La torna dal Belgio con un solo punto , frutto dell'ennesimo pareggio stagionale, che però vale già una certezza: quella della qualificazione ai Playoff di Champions League , ovvero gli "spareggi" che coinvolgeranno le squadre posizionate dall'8° al 24° posto nella maxi classifica del nuovo torneo dopo la prima fase, che per i bianconeri si concluderà mercoledì prossimo in casa contro ilAl momento la Juve è quattordicesima a quota, gli stessi del Borussia Dortmund sconfitto poco fa dal Bologna ma anche di Bayern Monaco e Milan che però devono ancora scendere in campo per il penultimo turno (così come diverse altre formazioni che domani hanno l'opportunità di scavalcarla). Se i Playoff sono già una certezza, però, dopo il risultato ottenuto contro ilsi fa molto più difficile per la squadra di Thiago Motta l'accesso diretto agli, che invece avrebbe potuto essere molto più fattibile con due vittorie nelle ultime due partite.

Quante probabilità ha la Juventus di andare agli ottavi di Champions

14 punti – 0,04%

15 punti – 5%

16 punti – 54%

17 punti – 96%

18 punti – 99,9%

19 punti – 100%

Ovviamente tutto dipenderà anche dai risultati delle avversarie in lotta. Senza dimenticare un altro fattore decisivo come quello della, che a giochi fatti può sparigliare ulteriormente le carte cambiando la classifica proprio all'ultimo istante.Ecco le probabilità di entrare tra le prime otto in classifica secondo le simulazioni del sito Football Meets Data.