Juventus, qualificazione ai playoff di Champions vicinissima: quanti punti mancano

Quanti punti servono alla Juventus per andare ai playoff di Champions

La prima edizione della nuova Champions League sta per entrare nel vivo con le ultime due giornate della fase a girone unico. Tutto o quasi è ancora in ballo, soprattutto per la, che ancora non è sicura di essere qualificata ai playoff ma allo stesso tempo potrebbe ancora accedere direttamente agli ottavi di finale.e al momento i bianconeri sono quattordicesimi, a pari punti con l'Atalanta che però è avanti per una differenza reti migliore.

8 punti – 2%

9 punti – 29%

10 punti – 80%

11 punti – 99%

12 punti – 99,99%

13 punti – 100%

Le proiezioni iniziali prevedevano che con i punti della Juventus (11), il raggiungimento dei playoff era certo. In realtà la quota si è alzata nel corso delle giornate e ancora il club bianconero non è matematicamente qualificata al turno successivo anche se è davvero a un passo. Il sito Football Meets Data ha aggiornato le sue simulazioni a due giornate dalla fine. Ecco le probabilità di entrare tra le prime 24 posizioni e quindi andare ai playoff.Stando quindi a questi calcoli, la Juve avrebbe già così il 99% di qualificarsi, anche perdendo le prossime due gare. In ogni caso, i bianconeri cercheranno di fare più punti possibili, non solo per sognare di entrare tra le prime otto ma anche per avere il miglior piazzamento possibile nell'eventuale sorteggio nei playoff.