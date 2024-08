Giornata molto ricca in casa, sia per quanto riguarda il mercato in uscita che per quello in entrata. Tutto fatto per Teun, l'olandese è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del club bianconero. Nella giornata di domani l'olandese sosterrà le visite mediche. Ufficiale l'approdo di Franciscodal, con il giocatore che arriva con la formula del prestito.. L'ex portiere della, che aveva rescisso il proprio contratto con il club bianconero, ha deciso di ritirarsi definitivamente dall'attività agonistica. Infine la situazione di Federico, con ilche ha mostrato interesse per l'attaccante bianconero. Nei colloqui di lunedì l'exha aperto le porte ai Reds.



