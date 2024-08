Koopmeiners-Juventus: tutti i dettagli dell'affare

Ora non ci sono più dubbi, è fatta per davvero. A quattro giorni dalla chiusura del calciomercato estivo laha chiuso la lunga ed estenuante trattativa con l'Atalanta per, che è finalmente pronto a diventare un nuovo giocatore bianconero. Già in programma le visite mediche, che si svolgeranno domani a Torino.Stando a Fabrizio Romano, l'intesa con il club bergamasco è stata raggiunta su una base dial raggiungimento di determinati obiettivi. Il centrocampista, che aveva un accordo con i bianconeri da mesi e voleva solo la Juve al punto da auto-escludersi dalla rosa nerazzurra, firmerà un contratto quinquennale con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno.





