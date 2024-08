Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nei colloqui di lunedì Federico Chiesa ha aperto le porte per un approdo al Liverpool, in Premier League. Il giocatore è molto desideroso di trasferirsi nel massimo campionato inglese. Tra Juventus e Liverpool sono in corso le trattative, tutte le parti sono coinvolte e il club inglese è molto fiducioso nella conclusione positiva della trattativa. I Reds sono l'unico club che ha contattato formalmente la Juventus per l'ex Fiorentina, che ha vestito la maglia bianconera dalla stagione 2020/2021 e con cui ha vinto una Supercoppa e due Coppe Italia.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui