Giornata di gioia per la Juventus Next Gen. I ragazzi di Paolo Montero vincono contro il Catania in trasferta per 1-3. Protagonista assoluto è stato Afena-Gyan, autore di un bellissimo. L'inizio di stagione di Danilo non è stato esaltante, il difensore ha avuto poco spazio. Dal Brasile l'ex Real e Manchester City ha preso la parola.Anche Fabrizio Ravanelli ha rilasciato delle dichiarazioni al Foglio, dove ha manifestato il suo rammarico per non essere stato richiamato dal club bianconero. Teun Koopmeiners vuole prendersi la Juventus. Non essendo partito con l'Olanda ha potuto quindi allenarsi con continuità, capire le richieste del tecnico e conoscere meglio i tanti compagni rimasti a Torino. Infine le sensazioni sulla Juventus Women.