Le parole di Danilo dal Brasile

"La cosa più importante era vincere e scalare la classifica per dare più tranquillità e poter correggere le cose. Le partite di qualificazione sono sempre molto complicate. Dorival chiede un gioco più mobile e abbiamo bisogno di tempo. Con le vittorie l'adattamento sarà più rapido". Così- stando a quanto riportato dal portale sudamericano Lance.com - ha commentato in zona mista la vittoria nella notte del suocontro l'Ecuador, nel match che ha giocato interamente con la fascia da capitano al braccio "Giocare in Nazionale è motivo di grande orgoglio, sono qui da 13 anni" ha aggiunto il difensore della, tornando a quando, dopo l'eliminazione dalla Copa America, ha valutato di ritirarsi dalla Nazionale. "È stato un momento di tristezza e delusione per tutti noi. Sono fermo e forte. Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Finché sono così e loro vogliono che stia qui, lo difenderò con le unghie e con i denti".Parole, queste ultime, che fanno trapelare la voglia di Danilo di essere protagonista ad alti livelli ancora a lungo, anche con la Juventus dove in questo inizio di stagione ha trovato poco spazio.





