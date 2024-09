I numeri di Danilo con il Brasile

Juventus, quando torna Danilo

Ai margini alla(almeno finora), ma protagonista in, con la fascia da capitano al braccio. Dopo i pochi minuti giocati in questo primo scorcio di stagione con la maglia bianconera, nella nottesi è "riscattato" con il suo Brasile restando in campo per tutto il match contro l'Ecuador, vinto 1-0 grazie a un goal al 30' di Rodrygo. Una prova positiva, la sua, "premiata" con un punteggio di 7,5 da Sofascore, dove la sua heatmap svela che di fatto ha occupato solo la "sua" fascia destra del rettangolo verde e principalmente in zona difensiva.Anche i numeri parlano di un Danilo in buono stato di forma: per lui 95 palloni toccati, con un'accuratezza nei passaggi dell'89% (72 su 81). Tre i cross e sedici i lanci lunghi, di cui tredici hanno raggiunto la "destinazione"; vinti, inoltre, tutti i duelli aerei (tre su tre), oltre a uno su due di quelli a terra.Danilo, ora, punta a riprendersi anche la Juventus, dove la sua esperienza internazionale si rivelerà sicuramente importante nel corso della stagione sul doppio fronte di campionato e Champions League. Difficile, però, che possa mettersi a disposizione di Thiago Motta già per la sfida di sabato prossimo contro l', tornando a Torino solo alla vigilia del match (che peraltro si disputerà in trasferta in Toscana). Poco male, per una Juve che può contare anche su altri elementi: le occasioni non gli mancheranno.





