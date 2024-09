Juve Next Gen-Catania, le pagelle

DAFFARA 6 – Incolpevole sui goal, per il resto è sempre attento

STIVANELLO 6 – Fa la sua partita: ordinato, preciso e puntuale nelle chiusure

SCAGLIA 5 – La sfida tra numeri 23 la vince nettamente Lunetta. Nell’uno contro uno viene saltato il più delle volte

Dal 65’ SEMEDO 6 – Ci prova ma non riesce a regalarsi un debutto da ricordare

PEDRO FELIPE 6.5 – Aggressivo, bene in impostazione: alza il muro e fa alzare la squadra quando serve

COMENENCIA 6 – Te lo aspetti nelle sgroppate sul binario laterale, fa meglio in fase difensiva rispetto a quella offensiva. Strappa la sufficienza grazie ad un intervento da ultimo uomo che salva i bianconeri nel primo tempo

PEETERS 6 – Tanta legna in mezzo al campo, serve anche quella

Dal 75’ OWUSU sv

MACCA 5 – La qualità c’è e si vede, ma quel pallone deve restare attaccato al piede. Ne perde troppi, anche in zone pericolose del campo

Dal 75’ PALUMBO sv

CUDRIG 5 – Il lavoro di sacrificio non si può mettere in discussione, ma davanti serve qualcosa in più. Perde Quaini alle spalle nell’azione dell’1-3

PAPADOPOULOS 5.5 – La manovra offensiva vive delle sue fiammate, quando la fiammella si abbassa anche la Juve va spegnendosi. L’espulsione appare severa, ma resta l'errore sul controllo e la troppa irruenza

GUERRA 5 – Vivacchia tra le linee senza riuscire a trovare il ritmo ed entrare nel vivo del gioco

Dal 75’ AMARADIO sv

DA GRACA 5.5 – Chissà cosa gli ribolle dentro, da palermitano. Ma non riesce a lasciare il segno, non solo per colpa sua. Palloni, lì davanti, ne arrivano pochi

Dal 57’ AFENA GYAN 7.5 – Una sua accelerazione costa l’espulsione per il Catania, poi si inventa un goal da vedere e rivedere in loop. Messaggio di benvenuto niente male, al debutto con la Next Gen

ALL. MONTERO 5.5 – L’intenzione c’è, la riuscita meno. Per ampi tratti di match, i bianconeri comandano il gioco ma faticano a risalire il campo e rendersi pericolosi davanti

Seconda sconfitta in questo inizio di campionato per la Juventus Next che cede il passo al: 1-3 il risultato finale. L’intenzione dei bianconeri sembra essere chiara, la squadra di Montero ci prova ad essere padrona del gioco ma fatica a risalire il campo e rendersi pericolosa in avanti. E dietro rimangono i problemi di fragilità: 9 goal in tre partite sono decisamente troppi. Nonostante tutto ciò, i segnali positivi non mancano, ricordiamo che la rosa è stata definita meno di dieci giorni fa. Tempo al tempo.