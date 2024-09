Lione-Juventus Women, cos'ha funzionato?



Lione-Juventus Women: 559 giorni dopo bentornata Martina Rosucci

4-2 è il risultato che dice il campo, ma cosa resta ora alla Juventus Women di questa amichevole contro il Lione? Andiamo con ordine: sicuramente il tecnico Canzi ha utilizzato questa gara per sperimentare in vista della prossima Women's Champions League. Bianconere che si dispongono ad inizio ripresa con un 3-5-2 rispetto al solito 3-4-3 targato Canzi. In avanti il duo Beccari-Vangsgaard poi diventato Beccari-Girelli.Partiamo proprio dal duo Beccari-Girelli: un minuto dall'ingresso in campo della numero 10 ed è subito goal. La numero 18 in profondità per la 10 che in spaccata supera il portiere francese. Intesa decisamente funzionante quella tra Beccari e Girelli che potrebbe trasformarsi in una certezza per Canzi. Da segnalare anche una prima volta importante per Martina Lenzini: oggi capitano delle bianconere. Un piccolo sogno che si avvera per la numero 71.Sono passati 559 giorni da quel 26 febbraio 2023, Martina Rosucci ritorna in campo al minuto 75. Il calvario ora è finito, un anno e mezzo dopo: bentornata Martina. Questa è la notizia che ogni tifoso bianconero aspettava e ora Canzi può contare anche su di lei. Primi esperimenti verso la Champions ma prima appuntamento sabato alle 15 a Biella per la prima stagionale in casa contro il Como Women.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui