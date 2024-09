Giornata importante in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Conceicao. Gli esami hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra, il giocatore sarà rivalutato tra dieci giorni. Claudio Chiellini, direttore dell'area relativa alla Next Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla seconda squadra bianconera.Arek Milik non ha intenzione di tirare i remi in barca, il polacco vuole tornare grande dopo l'infortunio e riprendersi la Juventus. Il Galatasaray resta sempre interessato a Filip Kostic, che resta in uscita. Infine le parole di Mbangula dal ritiro del Belgio U21.