Juventus, le ultime su Kostic



Filip Kostic verso il Galatasaray: le cifre

Filipè nella lista degli esuberi della Juventus. In attesa di trovare una collocazione per la stagione già iniziata. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport l'esterno serbo avrebbe offerto alla cessione in Turchia, sponda. Il Galatasaray, infatti, dopo l’acquisto di Osimhen ha deciso di cambiare modulo, passando dal 4-3-3 al 3-5-2. Quindi sul mercato alla ricerca di un esterno con le caratteristiche del giocatore della Juventus.L'Al Ittihad sarebbe anche stata una destinazione gradita ma il club si è mosso troppo tardi. In questi mesi Kostic ha rifiutato diverse offerte, ultima quella dello Spartak Mosca a cui si aggiungono quelle di un ritorno all'Eintracht Francoforte e di alcuni club di seconda fascia di Premier League come Southampton e Crystal Palace. Sullo sfondo ora anche Fenerbache e Besiktas.Il giocatore avrebbe sul piatto un contratto triennale da 4 milioni a stagione. Il Galatasaray potrebbe, inoltre, mettere sul tavolo della Juve un prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni. La Vecchia Signora ne chiede 8 per Kostic, ma in questo caso l’operazione ricadrebbe sul bilancio 2025 permettendo al club di realizzare pure una piccola plusvalenza.





