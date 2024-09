Juventus, parla Mbangula

Samuelè un po' la rivelazione di questo inizio di stagione agli ordini di Thiago Motta. Il giocatore ha parlato dal ritiro del Belgio Under 21 senza nascondere le sue emozioni di questo nuovo inizio con la Juventus. Queste le sue parole:"Sono il fenomeno belga del momento? Ma no, qui ci sono tanti ottimi giocatori. Io sto soltanto facendo il mio lavoro, anche se mi sorprende quello che sta accadendo: la Juve è uno dei più grandi club al mondo, sorprenderebbe chiunque vivere un esordio così. Sento sempre la pressione, ma è una bella pressione: ti dà adrenalina. Anche se, adesso, la mia vita è cambiata: non posso più uscire per strada con la stessa facilità, non ero pronto a questo... preferivo prima!".- "La competizione è cresciuta? Questo è molto positivo per crescere: i più esperti sono i primi a incoraggiarmi, la Juve è una grande famiglia. E Motta mi dà la fiducia di cui ho bisogno. È sempre molto chiaro: ti dice cosa funziona e cosa non va bene. Inoltre ci incoraggia a provare, soprattutto a non esitare: quello che conta è la reazione in caso di errore, per riuscire al secondo tentativo".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui