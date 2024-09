Juventus, quando torna Arek Milik?



Juventus, Arek Milik resterà?

Arekè fermo ai box dallo scorso 7 luglio. Infortunio al menisco che lo ha costretto a saltare l'Europeo con la sua Polonia e la pre season con la Juventus, non di certo una bella notizia per il nuovo tecnico Thiago Motta che al momento a Dusan Vlahovic sembra non avere alternative. Arek però sta per tornare dopo aver saltato i primi tre impegni di questo campionato, come riferisce la Gazzetta dello Sport.Il centravanti polacco mette nel mirino il rientro per Juventus-Napoli in programma allo Stadium il prossimo 21 settembre alle 18. Chiaramente rientro nella lista dei convocati. Arek ora deve convincere Thiago ma la ricetta già sembra conoscerla: sudare, sudare e sudare.Milik non può sentirsi sicuro del proprio posto alla Juventus. Infatti questi quattro mesi che lo separano dal mercato di gennaio saranno decisivi per il futuro del giocatore. Ora Arek deve dimostrare e tenersi ben stretto il posto in bianconero.





