Juventus, come sarà composto il nuovo centrocampo

Thuram e Douglas Luiz insieme



Il nuovo "ruolo" di Locatelli

Il calciomercato è iniziato ufficialmente solo ieri;. Eppure è già cambiato molto; probabilmente è giusto dire "tutto" se ci si sofferma al centrocampo. Dopo Douglas Luiz, presto sarà ufficiale anche Khephren Thuram (in giornata la chiusura della trattativa ). Ma come sappiamo, Cristiano Giuntoli vuole regalare a Thiago Motta anche Teun Koopmeiners. Nonostante fossero attese tante novità nella rosa della Juve, era difficile pronosticare che ad inizio luglio il centrocampo fosse già completamente cambiato. In realtà è stata una vera e propria rivoluzione; tutto nel giro di poco tempo. Gli acquisti di Douglas Luiz e Thuram cambiano ovviamente le gerarchie per la prossima stagione.I due nuovi rinforzi sembranonella mediana a due che schiererà Thiago Motta. Da una parte l'esuberanza fisica e il dinamismo di Thuram, dall'altra la capacità di Douglas di abbinare fase d'impostazione, pressing e senso della posizione. Il tecnico avrà modo di valutarli da vicino maRispetto alla stagione 2023/2024 cambiano quindi inevitabilmente le gerarchie.che da titolare indiscusso dovrà conquistarsi un posto. Così come Nicolò Fagioli, che potrebbe essere usato sia nei due più "bassi" sia all'occorrenza qualche metro più avanti, nel ruolo che in teoria sarebbe occupato da Koopmeiners se l'olandese dovesse davvero arrivare. Chi si vede ancora più chiuso è Nicolussi Caviglia, destinato a lasciare la Juve e anche per lo stesso Miretti saranno da fare valutazioni approfondite per evitare una stagione seduto in panchina.. Se poi Rabiot dovesse accettare la proposta della Juve (scenario che sembra sempre più difficile), ci sarebbe ancora più affollamento. Rispetto all'ultima stagione il calendario sarà ben più impegnativo ma la Juve è già pronta, almeno a centrocampo. Un paradosso, visto che era proprio quello il reparto con più problemi.