Ormai ci siamo. Le parti sono vicine e non vedono l'ora d'incontrarsi, anche perchée lasi cercano da un bel po' di tempo e hanno fatto una gran trafila prima di ritrovarsi. E' servito uno sforzo economico non banale da parte dei bianconeri per raggiungere un accordo con il Nizza, partito da una richiesta di 35 e accordatosi a 20 più bonus . La, d'altro canto, partiva da una base di 15-18 milioni. Compromessi.Ma cosa dobbiamo aspettarci da? E perché questo colpo rischia di essere tra i più impattanti per la Juve, che pure ha già piazzato un acquisto da novanta come Douglas Luiz. Intanto: alternative a centrocampo, reparto estremamente in sofferenza nella passata stagione. Ma Thuram potrebbe prendersi un bel po' di spazio in questa squadra, anche perché un giocatore come lui di fatto non c'è. Non così. Neanche Rabiot.Perfetto per una mediana a due,Se Motta dovesse optare per il 4-2-3-1, ecco che sarebbe il co-protagonista lì in mezzo, di fianco magari a un regista. In un modulo a tre centrocampisti, Khephren potrebbe invece svolgere il ruolo di mezzala, box to box, più recuperapalloni che d'inserimento.Di fatto, sono queste le sue caratteristiche. Destro naturale e di super gamba,che spesso proprio lì hanno battuto i bianconeri negli scontri diretti. Da mezzala sinistra può rientrare sul destro e provare l'imbucata, ma anche lavorare di copertura agevolando il lavoro degli esterni. Thiago l'ha voluto per la polivalenza: sarà fondamentale.Può giocare certamente di fianco a, ma anche con Manuelo Nicolòpotrebbe sposarsi alla perfezione. In un 4-2-3-1 non lo vedremmo bene con Rabiot, di cui pragmaticamente sta prendendo il posto. Con un ragionatore lì vicino, può fare la differenza.





