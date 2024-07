I dettagli dell'offerta

Laè pronta a chiudere l'acquisto di Khephrendall'OGC Nice, consolidando ulteriormente il proprio centrocampo con l'aggiunta del talentuoso francese. L'affare, che ha subito un'accelerazione nelle ultime ore, è ormai ai dettagli finali e potrebbe essere annunciato a breve. Lo ha annunciato Fabrizio Romano.Secondo fonti vicine alla trattativa, la Juventus ha presentato un'offerta finale con una quota fissa di 20 milioni di euro. Il pacchetto complessivo dell'operazione potrebbe raggiungere i 24-25 milioni di euro, includendo le strutture dei bonus attualmente in fase di negoziazione. Le aspettative sono che il via libera definitivo da parte del club francese arrivi molto presto.L'arrivo di Khephren Thuram rappresenta un significativo potenziamento per il centrocampo della Juventus. Il giovane talento francese è noto per la sua versatilità e capacità di controllo del gioco, caratteristiche che lo rendono un'aggiunta preziosa alla squadra di Thiago Motta. Con Douglas Luiz già confermato, la Juventus sta dimostrando di voler investire su giovani giocatori di grande prospettiva per garantire un futuro competitivo al club.