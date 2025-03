Juventus, all'improvviso l'abbondanza in difesa: chi gioca tra Kalulu, Renato Veiga, Gatti e Kelly

In due giorni è cambiato tutto in casan programma nel posticipo di domenica all'Allianz Stadium. I bianconeri infatti, rischiavano di arrivare all'appuntamento in emergenza difensiva, per l'ennesima volta. Non sarà così viste le notizie delle ultime 24 ore, entrambi erano in dubbio per la sfida. Per la prima volta dopo mesi, il tecnico potrà scegliere nel reparto arretrato, senza essere costretto a prendere decisioni obbligate.

Juventus, Gatti recuperato: chi gioca contro l'Atalanta in difesa

Gatti, Kalulu, Kelly o Renato Veiga: le scelte

In conferenza stampa , Motta ha annunciato la lista dei giocatori indisponibili: mancheranno oltre ai soliti noti (ovvero Bremer, Cabal e Mililk),ma la vera notizia è che non ha fatto il nome di Gatti. Il difensore italiano ha quindi recuperato dall'affaticamento muscolare e sarà convocato per Juventus-Atalanta. Gatti aveva saltato gli ultimi due allenamenti, lavorando a parte e per questo era in forte dubbio. Già da ieri invece era noto il recupero di Renato Veiga, che ha messo alle spalle l'infortunio.Dallo scenario peggiore, quello di avere solo Kalulu e Kelly, Thiago Motta è passato da quello "migliore", ovvero potendo contare anche su Gatti e Renato Veiga. All'improvviso c'è abbondanza in difesa per il tecnico, che sarà chiamato quindi a fare delle scelte. Chi giocherà davanti a Di Gregorio?. Accanto a lui si contendono una maglia gli altri tre. Molto dipenderà dalle condizioni di Gatti, che non ha fino ad ora mai potuto riposare. Se non sarà al 100%, è destinato alla panchina. Dipenderà però molto dalle sensazioni che avrà tra oggi e domani. Si tratta di una partita importante e quindi c'è la possibilità che possa stringere i denti ancora una volta.Nessun rischio però, anche perché le alternative adesso ci sono. Sia Kelly che Renato Veiga hanno dato risposte positive; tra i due, è avanti l'inglese per una questione di condizione fisica. Ma finalmente Motta ha i dubbi anche in difesa, non capitava da mesi.