Le cifre per Koopmeiners



Serve una cessione

Se pensate che sia finita qui, no, vi sbagliate di grosso. Dopo Douglas Luiz e Khephren Thuram - il francese è sempre più vicino -, adesso la Juventus sta puntando al colpo grosso. Ma veramente grosso. Nell'idea della società c'è infatti l'obiettivo di andare a pescare un altro super nome per il centrocampo, quel Teun Koopmeiners cucinato a fuoco lento. L'accordo tra giocatore e Juve c'è già. Manca quello con l'Atalanta, e non è un dettaglio.La Dea non fa sconti, neanche davanti alla volontà del giocatore di salutare dopo l'Europa League vinta. T, però vorrebbe continuare a giocare con continuità e nel campionato italiano. Due più due: ci sono i bianconeri a garantirgli tutto ciò che chiede, mire economiche comprese.L'Atalanta ha compreso i desideri del ragazzo, ma non per questo terrà basso il prezzo del proprio top player. Parte da una valutazione di, tutta da limare. L'idea di partenza della Juventus è sui 40. E si può ragionare sulle contropartite tecniche, a patto che i Percassi aprano alla possibilità.A prescindere,garantirsi dunque un gruzzoletto da reinvestire. I nomi sono sempre gli stessi: c'è la situazione Arthur, quella relativa a Szczesny. Ci sono Soulé e Chiesa con un destino ancora da definire. C'è lavoro, insomma, da fare. Per portare a casa l'ennesimo "piano A" bianconero. Dopo Di Gregorio, Douglas Luiz, Thuram, non è finita qui.

