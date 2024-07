Offerta al Nizza: 20 milioni più bonus



Accordo con il calciatore

Laè pronta a finalizzare un altro importante colpo di mercato., giovane talento del, è a un passo dal vestire la maglia bianconera, arricchendo ulteriormente il centrocampo della squadra di Thiago Motta.La trattativa tra lae ilè ormai alle battute finali. Il club bianconero ha presentato un'offerta di 20 milioni di euro, con l'aggiunta di bonus che potrebbero far lievitare il totale dell'operazione fino a 24-25 milioni di euro.Questa proposta ha trovato l'accoglimento del Nizza, che sembra ormai pronto a dare il via libera definitivo.Un passo fondamentale per la chiusura dell'operazione è stato l'accordo già raggiunto con il calciatore. Khephrenha accettato i termini proposti dalla Juventus - secondo indiscrezione sarà di circa 2 milioni di euro a stagione -, dimostrando grande entusiasmo per la prospettiva di unirsi ai bianconeri. Questo ha facilitato notevolmente le negoziazioni, portando l'affare molto vicino alla conclusione.





