Juventus, è fatta per Thuram: le cifre

L'accordo con il giocatore

E' fatta per il trasferimento del centrocampista del Nizza, che dopo Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, sarà il terzo colpo del mercato bianconero. Giuntoli seguiva il giocatore da tempo.La Juventus ha trovato l'accordo definitivo con il Nizza per il trasferimento di Thuram. Nelle ultime ore erano stati fatti ulteriori passi in avanti e adesso l'operazione è chiusa. Thuram arriverà alla Juve per 20 milioni di euro più bonus. Ad abbassare le pretese iniziali del club francese è stata la scadenza del contratto del giocatore (2025).Tra Juventus e Thuram l'accordo c'era già da tempo. Il figlio dell'ex difensore bianconero, Lilian, ha fin da subito aperto alla destinazione. Il giocatore percepirà un ingaggio che rientra perfettamente nei parametri del club.