Adrien Rabiot e Khephren Thuram, il confronto diretto

Rabiot: 82,2% completati

Thuram: 86,2% completati

Rabiot: 2746

Thuram: 3321

Rabiot: 5580

Thuram: 6993

Rabiot: 58/39

Thuram: 42/29

Rabiot

xG: 3.48

Tiri per partita: 1.2

Tocchi per partita: 52.4

Passaggi chiave per partita: 0.8

Intercetti per partita: 0.8

Tackle per partita: 1.9

Palloni recuperati per partita: 4.8

Dribbling riusciti per partita: 0.9 (57%)

Duelli vinti per partita: 5.7 (57%)

Thuram

xG: 3.36

Tiri per partita: 1.4

Tocchi per partita: 54.9

Passaggi chiave per partita: 1.1

Intercetti per partita: 0.7

Tackle per partita: 1.6

Palloni recuperati per partita: 4.8

Dribbling riusciti per partita: 1.3 (58%)

Duelli vinti per partita: 4.4 (50%)

Adrien Rabiot e Khephren Thuram, la stagione

Rabiot

Presenze: 35

Minuti: 3.013’

Assist: 3

Gol: 5

Thuram

Presenze: 29

Minuti: 2.235’

Assist: 1

Gol: 1

Il tempo stringe e non ci si può crogiolare più di tanto per il maxi colpo. Non perché la sessione di mercato – iniziata solo oggi -, non dia margini temporali per lavorare, ma perché l’intenzione della Juventus è quella di dare a Thiago Motta una rosa il più completa possibile già dai primi giorni del pre campionato. E allora avanti tutta con i prossimi innesti, avanti tutta con la rivoluzione del centrocampo.Sbarrato il nome di Douglas Luiz, il prossimo nome in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli è quello di Khephren. Operazione e trattative che vanno avanti in parallelo con quelle per il rinnovo di Adrienche, formalmente, da oggi non è più un giocatore della Juventus, in attesa della risposta all’offerta avanzata dal club bianconero. Non sono direttamente alternativi, ma calpestano le stesse zolle di campo – le heathmap della passata stagione sono quasi sovrapponibili -, e hanno caratteristiche simili. Per questo, facciamo un confronto diretto sulla stagione 2023/2024 dei due calciatoriRabiot o Thuram, una cosa è certa. Non si schiera uno dei due per l’abilità nella costruzione del gioco, quanto per la capacità di progredire in avanti palla al piede, sfruttando il motore e le caratteristiche fisiche. Nonostante ciò, nel confronto diretto partiamo dalla precisione nei passaggi.Per poi spostarci proprio alla progressione palla al piede. Ci avvaliamo del dato – elaborato da FbRef ed espresso in iarde – “distanza progressiva di trasporto palla”.E per quel che riguarda la distanza totale:Andiamo alla fase difensiva, di interdizione, e quindi ai contrasti tentati e completati.E per concludere, una serie di dati raccolti da Sofascore.