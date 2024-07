Cosa manca alla Juventus?



Cosa arriverà?

Cosa aspettarsi? Cosa arriverà? E' un'attesa che si assottiglia sempre di più, che si fa meno spasmodica e più incuriosita. Oh, l'estate è appena iniziata e tra un po' lo farà pure la stagione della. Mancano 10 giorni. Possono sembrare una vita, possono sembrare 10 minuti. Ogni giorno che passa però si avvicina l'arrivo di, stavolta fisicamente. L'allenatore è atteso già in settimana per i primi sopralluoghi, al limite all'inizio della successiva. Dal 10 si ripartirà ufficialmente.E' finito giugno e finora sono arrivati due colpi in entrata e altrettanti in uscita. Da una parte gli ingressi di Michele(da ufficializzare) e(ufficializzato), dall'altra la cessione di Moise Kean e Kaio Jorge, due situazioni comunque da risolvere.E adesso? Taccuino (di) alla mano, mancano: un altro centrocampista - che può essere-, un difensore (alla), un esterno difensivo e un altro offensivo. Siamo solo all'inizio dell'opera, altro che a metà.Non è detto che arrivi tutto questo. E' detto però che molto passerà dalle cessioni e dalle richieste di, che arriveranno anche quando il ritiro sarà iniziato e dunque avrà contezza di più situazioni.Laragionerà come sempre per priorità, e al momento la numero uno è chiudere in entrata per Khephren Thuram, per poi lanciarsi su due situazioni particolari. La prima: ridurre la forbice tra domanda e offerta con l'Atalanta per Koopmeiners; la seconda: fare lo stesso con il Bologna per





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui