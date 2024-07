O'Riley Juve, chi è

La carriera

Caratteristiche fisiche

Caratteristiche tecniche

Quanto costa Matt O'Riley

Quanto guadagna Matt O’Riley e quando scade il contratto con il Celtic

O’Riley, la stagione

I numeri

Presenze: 49

Minuti: 4.291’

Goal: 19

Assist: 18

Interesse vero o mossa di mercato per stuzzicare l’. Al di là di questo, gli occhi della come raccontano le cronache di oggi -, si sono posati su Matthew Sean, centrocampista 23enne di proprietà dele profilo individuato dallaNato il 21 novembre 2000 a Hounslow, nella zona ovest di Londra, O'Riley ha iniziato la sua carriera calcistica nel Fulham. Entrato nell'academy dei Cottagers a soli 8 anni, ha percorso tutte le tappe delle giovanili fino al debutto in prima squadra in EFL Cup nel 2017, seguito dall'esordio in campionato nel gennaio 2020. Dopo la scadenza del contratto, ha lasciato il Fulham sei mesi più tardi per cercare più continuità di gioco, firmando con l'MK Dons nel gennaio 2021. Le sue prestazioni eccezionali hanno attirato l'interesse del Celtic, che nel gennaio 2022 ha pagato circa 1,8 milioni di euro per la sua clausola rescissoria, portandolo in Scozia.O'Riley, alto circa 189 cm e con una struttura longilinea, mantiene rapidità nei cambi di direzione e negli allunghi e questo grazie anche agli allenamenti completi fatti nell'adolescenza. Sotto la guida di Kevin Betsy, noto per il lavoro con le giovanili dell'Arsenal e dell'Inghilterra, O'Riley ha sviluppato le sue capacità al Fulham. In un'intervista del maggio 2023 a Sky Sports UK, Betsy ha rivelato che O'Riley ha integrato il pilates per massimizzare la fisicità e ha beneficiato dell'approccio olistico dell'academy dei Cottagers. Questo approccio gli ha permesso di sviluppare tecniche di posizionamento, controllo, passaggi, finalizzazione e velocità, migliorando notevolmente il suo rendimento atletico. Ha occupato ogni zona del centrocampo, dal play alla mezzala fino al trequartista.O'Riley, con una struttura fisica imponente, combina le sue doti atletiche con eccellenti capacità di inserimento e rifinitura. Nel 4-3-3 di Brendan Rodgers, ricopre il ruolo di mezzala, dimostrandosi un tuttocampista capace di segnare e far segnare i compagni. I suoi numeri al Celtic parlano chiaro: in meno di due anni ha realizzato 34 gol e fornito quasi 40 assist, simili alle prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic con la Lazio in Serie A. Sebbene possa giocare davanti alla difesa in un centrocampo a due, la sua vocazione resta offensiva, spesso utilizzato in posizioni avanzate, anche come trequartista.Il valore di mercato di O'Riley è aumentato notevolmente nelle ultime due stagioni grazie alle sue prestazioni eccezionali. Attualmente, il Celtic lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro.O'Riley ha un contratto con il Celtic fino al 2027, rinnovato a fine settembre 2023. Secondo indiscrezioni della stampa scozzese, il danese guadagna oltre 800mila euro al mese con il club di Glasgow.