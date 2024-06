Juventus, ritorno di fiamma con Morata

Mentre il centrocampo sta iniziando a prendere forma cone - forse - pure Khephren Thuram , ad oggi l'attacco dellaper la prossima stagione rimane una grande incognita. E probabilmente lo sarà anche all'inizio del raduno alla Continassa, previsto per il 10 luglio, quando Thiago Motta non potrà contare nemmeno su Dusane Kenan- le uniche certezze - che saranno ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. E sarà così anche per Federico, che a prescindere resta un capitolo dal finale tutto da scrivere, in bilico com'è tra il rinnovo e la cessione immediata.Con Arekai box per infortunio (e a sua volta in dubbio sulla permanenza) e Moisegià praticamente certo di partire, la Juve si trova quindi di fronte alla necessità di ingaggiare almeno un centravanti, un giocatore che sulla base dell'identikit tracciato dadovrebbe saper dialogare bene con i compagni e, soprattutto, sposarsi con le caratteristiche di Vlahovic. E il profilo ideale, neanche a dirlo, sembra essere quello di Alvaro, che nei giorni scorsi ha aperto in maniera neanche troppo implicita a un altro ritorno in bianconero e potrebbe davvero rappresentare l'occasione migliore per Cristiano Giuntoli, in virtù della sua clausola da "appena" 12 milioni di euro.Se ne parlerà sicuramente, dunque, anche perché subito dopo l'Europeo Morata è atteso da un vertice con l'e il Cholo Simeone, che questa volta sembra funzionale solo a dirsi addio. Intanto la Juventus lavora anche sul fronte parallelo, quello degli esterni, dove molto dipenderà dalla scelta di Chiesa . Anche qui i nomi sono ormai quelli noti: Masone Jadon, entrambi in uscita dal Manchester United ma in situazioni leggermente diverse tra loro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui