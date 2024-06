Juventus, le ultime su Greenwood e Sancho

Ormai definita la maxi operazione per portare in bianconero, potrebbe esserci un nuovo scambio sulla strada della. Secondo La Gazzetta dello Sport ilha messo nel mirino Federico, in scadenza tra un anno e sacrificabile per Thiago Motta. E il corteggiamento potrebbe offrire un assist allo stesso Cristiano Giuntoli, sulle tracce di (uno tra) Masone Jadon, entrambi in uscita dopo i rispettivi prestiti.Molto, se non tutto, dipenderà dagli Europei in Germania. Gli incastri potrebbero essere diversi: l'inglese ex Getafe per Chiesa (Lazio e spagnole permettendo) o l'azzurro in Inghilterra e Sancho a Torino, ma solo a titolo temporaneo e con una parte di stipendio pagata dallo United. Intanto sulle tracce del classe 1997 c'è anche il Bayern Monaco…





