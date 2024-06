Thuram è alternativo a Rabiot? Cosa sappiamo

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, lapunta a rinforzare il proprio centrocampo e sta per chiudere l'acquisto diMa non è tutto: Khéphrenè il prescelto per la squadra di. I contatti tra lae ilper il centrocampista francese sono in corso, e i bianconeri lo vogliono anche nel caso in cuirinnovi il proprio contratto con il club.Sedecidesse di lasciare, laaccelererebbe ulteriormente su. Con solo un anno di contratto restante con il Nizza, la Juventus prevede di acquistare Thuram per circa 15-18 milioni di euro. Per i bianconeri rappresenterebbe dunque un'occasione da cogliere, e da cogliere in questa sessione di mercato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui