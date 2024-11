Assemblea azionisti Juve, la diretta

11:53 - Assemblea sospesa prima delle risposte

11:49 - Più azionisti chiedono del fondo rischi legato al Lodo Ronaldo. La risposta di Ferrero: "Ad aprile abbiamo pagato Cristiano Ronaldo, non c’è bisogno di nessun fondo rischi. Abbiamo pagato il 50% della somma che chiedeva, non c’è bisogno di fondo rischi perché le cifre sono state pagate".

10:55 - Inizia la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio.

10:30 - Nel suo riepilogo, Maurizio Scanavino cita il ritorno di Chiellini e dalla sala parte un lungo applauso.

10:20 - Maurizio Scanavino riepiloga i risultati raggiunti dal club in campo e fuori nell'ultimo anno.

10:10 - Il discorso d'apertura del presidente Ferrero

10:05 - Presidente Ferrero: "Grazie di essere venuti qui oggi nella casa della Juventus, la nostra casa, per iniziare i lavori della nostra assemblea di bilancio. Alle 10:05 apro l’assemblea. Assumo la presidenza dell’assemblea". 265 gli azionisti presenti.

9:30 - Sono arrivati Giorgio Chiellini, Paolo Garimberti e Francesco Calvo

Assemblea azionisti Juve, l'ordine del giorno

- Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2024

- Rinnovo del Collegio Sindacale

- Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari

- Approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Questa mattina alle 10:00, l'Allianz Stadium accoglie l'Assemblea degli Azionisti della Juventus per il 2024, un evento fondamentale per definire le strategie future e prendere decisioni chiave per il club.Nella parte straordinaria, è all'ordine del giorno una proposta di modifica dello Statuto sociale che introduce la possibilità di partecipare e votare in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, secondo l'articolo 135-undecies del TUF.