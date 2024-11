Dalle risposte del presidenteagli azionisti:SUPERLEGA – Abbiamo fatto due comunicati molto precisi. Il progetto nasce con un certo numero di squadre, 1 non entra dall’inizio, 8 recedono e ne restano 3. Una era la Juventus che ha fatto richiesta di recedere e a oggi non abbiamo ricevuto risposte, lo ribadisco.RISPOSTA - Non volevo spiegare a nessuno cosa è la Juventus, ognuno la ha nel cuore indipendentemente da quello che fa. Volevo ricordare a inizio assemblea quante cose fa la Juventus, solo quello.