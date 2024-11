Le parole di Maurizio Scanavino all'Assemblea degli azionisti:SPONSOR - Siamo in trattativa con diversi brand e società con interesse e visibilità internazionale, consideriamo di venire a conclusione entro la fine di questa stagione. Nel frattempo abbiamo considerato di continuare con Save the Children. Poche settimane fa chiuso un accordo per lo sponsor di maglia con Azimut.NEXT GEN – Prevista la retrocessione, il fatto che giochiamo nel girone del sud è stato determinato da un sorteggio. Nuovo stadio? Abbiamo iniziato una serie di studi per valutare una futura eventuale costruzione, qualcosa che non avverrà nel breve, siamo concentrati nel percorso di risanamento.RAAPPRESENTANZA IN FIGC – Io, Chiellini e Calvo siamo impegnati nei rapporti con tutte le istituzioni.