La Juventus comprerà un attaccante a gennaio?



L'idea per l'attacco

rischia di saltare anche la trasferta di Champions contro l'Aston Villa; l'attaccante serbo ha lavorato anche oggi a parte e si va verso il suo forfait per Birmingham.può ritrovarsi così nuovamente senza un vero centravanti ( QUI LE SOLUZIONI ), come successo a San Siro con il Milan. Situazione che aumenta i rumors e l'attesa per il mercato di gennaio. Ma il club si muoverà per un attaccante oltre ai rinforzi in difesa o rimarrà così, aspettando il rientro di Milik?è stato chiaro: "Contiamo di recuperare Milik, vogliamo operare nel reparto difensivo".questa la linea che emerge dalle parole del football director bianconero. L'attaccante polacco non gioca dallo scorso giugno, ha subito due interventi nel mentre e ci sono ovviamente tanti dubbi su come potrà tornare e quanto ci metterà a ritrovare la condizione necessaria per essere effettivamente utile a Thiago Motta e alla squadra.Nei piani della Juve però, nonostante questo,anche lui attualmente fuori. Nessun nuovo attaccante quindi a gennaio? Dipende se ci saranno occasioni, opportunità da sfruttare a costi bassi e che rappresentino soluzioni gradite al tecnico. Ma le necessità sono altre e riguardano la difesa, questa la strategia che emerge dalla Continassa.