Chi può giocare contro l'Aston Villa?

La lista degli indisponibili in casapotrebbe allungarsi ulteriormente. Questa mattina Westonnon si è allenato a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno rivalutate nella rifinitura di domani, prima della partenza della squadra perTuttavia, anche nella migliore delle ipotesi, l’americano sarà disponibile contro l’Aston Villa solo parzialmente.difficilmente potrà contare su nuovi recuperi rispetto alla partita di San Siro: Nicopunta al rientro tra Lecce e Bologna, mentrecontinuano ad allenarsi a parte, alimentando dubbi sulla loro presenza per la trasferta inglese.L’assenza di McKennie, schierato in emergenza come attaccante contro il Milan, apre le porte a Timothy Weah per una maglia da titolare. L’americano è l’unico in rosa a poter ricoprire il ruolo di punta centrale. Alle sue spalle,dovrebbe essere confermato sulla trequarti, affiancato daGli altri titolari sembrano destinati alla conferma:a protezione di Di Gregorio, Savona e Cambiaso sulle fasce, con Locatelli in cabina di regia supportato da Khephren. Nicolò, invece, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.