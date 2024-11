Vlahovic: le ultime verso Aston Villa-Juventus

La Juventus continua a monitorare con attenzione le condizioni di Dusan, ma le notizie che arrivano da Torino non sono incoraggianti. Anche nella seduta odierna, il centravanti serbo ha svolto un allenamento differenziato, segnale che il recupero dall’infortunio muscolare subito in nazionale procede con cautela. Questo scenario aumenta i dubbi sulla sua disponibilità per la sfida di mercoledì in Champions League controL’obiettivo dello staff medico dellaè chiaro: evitare qualsiasi rischio che possa compromettere la piena efficienza fisica di Vlahovic. Sebbene gli esami strumentali abbiano escluso lesioni, la natura delicata del problema muscolare spinge tutti alla prudenza.Dopo aver saltato il big match contro il Milan in campionato, il centravanti serbo resta in dubbio anche per la delicata trasferta europea. Vlahovic, che continua a lavorare individualmente sul campo per ritrovare condizione e sicurezza, non lavora con i compagni da prima della sosta.