Allegri licenziato per giusta causa: dove ha ricevuto la notifica della Juve

La notizia del giorno in casa Juventus riguarda la decisione del club che ha notificato a Massimiliano Allegri il licenziamento per giusta causa . Inizierà quindi una battaglia legale tra il club e l'allenatore che ha deciso di fare ricorso chiedendo i danni d'immagine alla Juventus.In merito alla vicenda, Sky Sport racconta alcuni dettagli. Allegri ha ricevuto la notifica del licenziamento per giusta causa a Londra. Attualmente infatti l'ex allenatore bianconero si trova nella capitale inglese per assistere alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund.