Allegri licenziato per giusta causa: farà ricorso

Dopo il comunicato della separazione traarrivato 15 giorni fa, oggi il club ha notificato al tecnicoa seguito di quanto successo in occasione della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Tra la Juventus ed Allegri si andrà quindi ad un duro scontro legale.Allegri, come riporta Sky Sport, presenterà un'impugnativa del licenziamento, un ricorso al tribunale del lavoro e al giudice del lavoro. Tra Allegri e la Juventus quindi finirà in tribunale, con una battaglia senza esclusione di colpi. E nel ricorso Allegri chiederà lui stesso al club dei danni d'immagine.