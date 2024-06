Juventus, la replica di Allegri: ricorso in tribunale e chiederà i danni

E' quanto riportato da Gianluca Di Marzio e SkySport. Il provvedimento è stato presto a seguito di quanto successo dopo il triplice fischio dell'arbitro nella finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta: dallo screzio con Giuntoli alle liti successive, così si è arrivati a questa decisione, che segue l'esonero di un paio di settimane fa. L'ex allenatore bianconero, al momento si trova a Londra per assistere alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund e proprio lì ha ricevuto la notifica.Ma ripercorriamo i fatti. Dopo le contestazioni del club, nei giorni successivi è arrivata replica dei legali di Allegri, che hanno presentato nell'arco di cinque giorni le sue deduzioni difensive. Evidentemente, si legge, queste deduzioni non sono state giudicate adeguate dal club, che ha quindi provveduto a notificare il licenziamento per giusta causa.