Il dato che fa riflettere: la difesa ha segnato più gol del centrocampo

I nomi per il centrocampo hanno una caratteristica precisa

Lasta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, che sarà lunghissima e che vedrà i bianconeri competere su più fronti.. Un elemento che porterebbe qualità nella metà campo, ma anche gol. Proprio quelle reti che alla Juventus sono mancate da parte del reparto, specie negli ultimi anni.Evidente già negli anni passati con, acuitasi con. Quest'anno i gol da parte dei centrocampisti sono stati nuovamente pochi.ha segnato solo cinque volte (l'anno scorso fece 8 gol),hanno trovato solo una rete a testa. Sì, è un problema che ormai è presente da troppi anni in casa bianconera e che assume un significato ancora più profondo se confrontato con un altro dato.. Nella sola Serie A l'olandese ha siglato la bellezza di 12 gol, dietro solo adell'(13 reti). Da solo ha segnato più di tutti i centrocampisti bianconeri messi assieme., sempre dell', ha segnato di meno rispetto a, sei reti.delprima di infortunarsi aveva messo a referto 6 gol. Tutti giocatori che hanno dimestichezza con la rete.ha individuato il problema: servono più gol dal centrocampo. Gli sforzi pero il recente interesse per Douglas Luiz dell'Aston Villa (9 gol in campionato) confermano un mercato mirato a risolvere una volta per tutte la carenza di gol da parte dei centrocampisti bianconeri.