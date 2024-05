Juventus, chi è Douglas Luiz

Douglas Luiz: il ruolo e la carriera la carriera

Douglas Luiz: i punti di forza

Douglas Luiz-Juve: le ultime di mercato

. È lui, secondo quanto rivelato oggi da La Gazzetta dello Sport, l'ultima idea dellaper il centrocampo, che in estate dovrà necessariamente essere rinforzato a prescindere dalla permanenza o meno di Adrien Rabiot.Classe 1998, il brasiliano è sotto contratto fino a giugno 2026 con l', che lo valuta almeno, ma ha un ingaggio alla portata, che si aggira tra i 2,5 e i 3 milioni di euro netti all'anno. Intanto, proviamo a conoscerlo meglio.Nato il 9 maggio 1998 a Rio de Janeiro, Douglas Luiz è cresciuto nelle giovanili del, per poi essere acquistato nel 2017 per 12 milioni di euro dal, che lo ha subito mandato in prestito al. Rientrato alla base nel 2019, è stato poi ingaggiato dall'Aston Villa per 17 milioni, cifra che rappresenta meno della metà del suo attuale valore di mercato.Con i Villains finora ha collezionato in tutto, per un totale di 16.318 minuti, con 22 gol e 24 assist. 48 i "gettoni" del brasiliano nella stagione appena conclusa, di cui 35 in Premier League e 6 in Conference, con un punteggio medio di 6.93 secondo i dati di Whoscored. Due, sostanzialmente, i ruoli in cui è stato schierato da Unai Emery:Sempre secondo le statistiche della stagione appena terminata, Douglas Luiz ha il suo punto di forza nella, che gli consente di fornire numerosi passaggi chiave, anche filtranti. Il 26enne ama giocare la palla sulla corsa dei compagni e tirare dalla distanza (è molto bravo pure nei calci piazzati), ma gli piace anche alzare la sfera; tende a commettere molti falli, anche nel corso della sua esperienza in Premier League è stato punito solo una volta con l'espulsione (41 in totale, invece, i cartellini gialli ricevuti).Tutte caratteristiche, quelle di Douglas Luiz, che potrebbero renderlo utile alla causa bianconera, se Cristianoriuscirà a trovare la quadra per sferrare l'assalto decisivo. I bianconeri, stando alle notizie appena emerse, potrebbero fare un tentativo per lui proponendo al club inglese una contropartita tecnica, come Westono Matias